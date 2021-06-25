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مقر جديد لشركة ديلويت ايطاليا في روما
    (أنسامد) - يونيو 25 - روما - أعلنت شركة ديلويت ايطاليا نقل مقرها الرئيسي في روما إلى شارع فيتوريو فينيتو 89. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، ستستأجر شركة ديلويت مبنى تبلغ مساحته حوالي 15000 متر مربع، من المقرر أن يستوعب أكثر من 1600 موظف.

    وأوضحت الشركة أن المبنى عبارة عن مجمع معماري كلاسيكي صمم في عام 1928 من قبل المهندس المعماري كارلو بروجي ويقع في قلب المركز التاريخي لمدينة روما، بالقرب من ساحة بربريني.

    يقول فابيو بومبي، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت ايطاليا : بعد الإعلان عن الانتقال إلى المقر الجديد في قلب مدينة ميلانو، أصبحت شبكتنا أيضًا جاهزة للانتقال إلى روما في المقر المبتكر في شارع فيتوريو فينيتو في وسط المدينة. (أنسامد).

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