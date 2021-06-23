ايطاليا..دليل العقارات والاعفاءات الضريبية امام مجلس النواب

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - يتم غدا الخميس 24 يونيو تقديم الدليل العقاري و الذي يضم كيفية احتساب المكافآت العقارية والضريبية لعام 2021 .



و هو عبارة عن دليل عملي للامتيازات الضريبية لتدخلات تجديد العقارات ": هذا هو عنوان الدليل الذي سيقدم يوم الخميس 24 يونيو ، الساعة 10 صباحًا ، في المكتب الصحفي لمجلس النواب ، من قبل المجلس الوطني لكتاب العدل ، جنبًا إلى جنب مع جمعيات المستهلكين (Adiconsum و Adoc و Adusbef و Altroconsumo و Assoutenti و Casa del Consumatore و Cittadinanzattiva و Confconsumatori و Federconsumatori و Consumer League وحركة المستهلكين وحركة الدفاع عن المواطن واتحاد الدفاع عن المستهلك واتحاد المستهلكين الوطني).



سيشهد الحدث ، الذي أبلغه الموثقون ، والذي سيتم بثه على تلفزيون الويب الخاص بالغرفة وبث مباشر على Facebook على صفحتهم ، حضور وكيلة وزارة الاقتصاد والمالية ماريا سيسيليا جويرا ، نائب لوكا باستورينو (ليو) ، رئيس ومستشار المجلس الوطني للكتاب العدل فالنتينا روبرتيلي وأليساندرا ماسكيلارو ، من المحامي المرجع عضو حركة المستهلكين ليلى بيرسيبالي ، ورئيس العلاقات الخارجية والمؤسسية في Altroconsumo Silvia Castronovi وكاتب العدل جيوفاني ريزي ، عضو طاولة العلاقات مع المستهلكين. (أنسامد).



