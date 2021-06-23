ايطاليا..دليل العقارات والاعفاءات الضريبية امام مجلس النواب

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - يتم غدا الخميس 24 يونيو تقديم
الدليل العقاري و الذي يضم كيفية احتساب المكافآت العقارية
والضريبية لعام 2021 .
و هو عبارة عن دليل عملي للامتيازات الضريبية لتدخلات تجديد
العقارات ": هذا هو عنوان الدليل الذي سيقدم يوم الخميس 24 يونيو ،
الساعة 10 صباحًا ، في المكتب الصحفي لمجلس النواب ، من قبل المجلس
الوطني لكتاب العدل ، جنبًا إلى جنب مع جمعيات المستهلكين
(Adiconsum و Adoc و Adusbef و Altroconsumo و Assoutenti و Casa
del Consumatore و Cittadinanzattiva و Confconsumatori و
Federconsumatori و Consumer League وحركة المستهلكين وحركة الدفاع
عن المواطن واتحاد الدفاع عن المستهلك واتحاد المستهلكين الوطني).
سيشهد الحدث ، الذي أبلغه الموثقون ، والذي سيتم بثه على تلفزيون
الويب الخاص بالغرفة وبث مباشر على Facebook على صفحتهم ، حضور
وكيلة وزارة الاقتصاد والمالية ماريا سيسيليا جويرا ، نائب لوكا
باستورينو (ليو) ، رئيس ومستشار المجلس الوطني للكتاب العدل
فالنتينا روبرتيلي وأليساندرا ماسكيلارو ، من المحامي المرجع عضو
حركة المستهلكين ليلى بيرسيبالي ، ورئيس العلاقات الخارجية
والمؤسسية في Altroconsumo Silvia Castronovi وكاتب العدل جيوفاني
ريزي ، عضو طاولة العلاقات مع المستهلكين. (أنسامد).