ايطاليا-عقارات:80٪ من الراغبين في الشراءيحتاجون لائتمان بن

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - اشار التقرير الرابع عشر لوكالة نوميسا للتمويل العقاري انه بعد الوباء ، تزداد الرغبة في شراء منزل في الأشهر المقبلة ، خاصة للاستخدام الأساسي ، أكثر من 3.3 مليون أسرة ، والتي ارتفعت من 9.5٪ في عام 2020 إلى 12.8٪ في عام 2021. ل يشير التقرير الي ان 3 أسر فقط من أصل 100 ستقبل علي اجراءات شراء فعلي.



بالتفصيل ، "يزداد الطلب المحتمل للعائلات التي تبحث بالفعل عن منزل (من 2.1٪ إلى 3.2٪) ونوايا أولئك الذين سيتخذون إجراءات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة (من 7.3٪ عند 9.6٪") .



اعربت العائلات الشابة ورجال الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص ، المقيمين في المدن الكبيرة عن رغبة فعلية للشراء .



لكن وفقًا للمسح ، تراجعت رغبة الشراء لدي 804 ألف أسرة ، حيث تقلصت من 12.8٪ إلى 3.1٪ ، مقارنة بـ 3.3 مليون أسرة عبرت عن الطلب المعلن المحتمل ". مقارنة بالعام الماضي ، ارتفع الطلب الحقيقي من 2.4٪ إلى 3.1٪. (أنسامد).



