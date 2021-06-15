عقارات:60٪ مخفضة على الشراء (34٪ من الشباب)

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - مازال الدعم المقدم من الحكومة لشراء المنزل الأول مستمرا، "على الرغم من الانخفاض في سوق العقارات ، لا يزال يمثل 60٪ من إجمالي المشتريات التي قام بها الإيطاليون" ، لأنه "في النصف الثاني من عام 2020 ، من بين 299308 مبنى سكني ، تم طلب 175.800 "وفي العام الماضي بأكمله ، من إجمالي 511.431 عقارًا سكنيًا ، تم تخصَيص 307466 للمنفعة.



جاء ذلك في تقرير البيانات الإحصائية للكاتب العدل الصادر اليوم عن المجلس الوطني للفئة المهنية..ويقول انه "في عام 2020 من إجمالي الامتيازات المقدمة لدعم شراء المنزل الأول ، تم استخدام 34٪ من قبل الفئة العمرية 18-35 عامًا". (أنسامد).



