ايطاليا-عقارات: ارتفاع الطلب ، الأسعار تصل إلى + 5٪

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - يستأنف سوق الإسكان مع تلاشي الوبا نشاطا كثيفا حيث يرتفع كل من الطلب والأسعار ، والتي قد تزيد خلال العام بنسبة تصل إلى 5 ٪ في ميلانو وروما.



هذا ما أكده ماريو بريجليا ، رئيس سيناري إيموبيلياري ، متحدثًا في ReItaly ، المؤتمر الذي يجمع المشغلين الرئيسيين لقطاع العقارات في إيطاليا.



وقال إن "الخروج التدريجي من الوباء - كما قال - يقوي سوق العقارات في إيطاليا وبقية أوروبا ، التي تستعد لتجربة نهاية جيدة للعام و 2022 تتميز بانتعاش قوي".



وأضاف أن "الطلب عاد إلى مستويات الحيوية التي كانت عليه في نهاية عام 2019". طريق "يجب أن يتعزز في عام 2022 ، خاصة خلال النصف الثاني ، ويستمر طوال عام 2023".



من الناحية العملية ، ستعود أسعار المساكن إلى النمو في عام 2022 "بشكل مستقر" ، بينما ستكون هناك "مراحل استقرارحيث ستظل أسعار المنازل الجديدة مستقرة فوق كل شيء ، ثم تنمو في عام 2022 ".



وأوضح بريجليا أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام "عاد الطلب على الاستثمار ، خاصة في المدن الكبيرة في الشمال مثل ميلانو وبولونيا ، بينما ظل المستثمرون في روما ونابولي وباليرمو منخفضين بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2019".



للعام الحالي ، تتوقع Breglia زيادة متوسط ;;السعر بنسبة 1.3٪ ، مع قيم تتراوح من + 0.2٪ في نابولي إلى + 2٪ في باليرمو. وارتفعت معدلات نمو روما وميلانو بنسبة 1.5٪ مع ارتفاع عدد المنازل الجديدة بنسبة 5٪. أبطأ بولونيا وفلورنسا وتورينو (+ 1٪). "الاتجاه التصاعدي - اختتم بريجليا - سيستمر خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة ويمكن أن تصل الأسعار إلى + 5٪ في جميع المدن تقريبًا" (أنسامد).



