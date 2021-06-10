ايطاليا-عقارات: ارتفاع الطلب ، الأسعار تصل إلى + 5٪

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - يستأنف سوق الإسكان مع تلاشي
الوبا نشاطا كثيفا حيث يرتفع كل من الطلب والأسعار ، والتي قد تزيد
خلال العام بنسبة تصل إلى 5 ٪ في ميلانو وروما.
هذا ما أكده ماريو بريجليا ، رئيس سيناري إيموبيلياري ، متحدثًا في
ReItaly ، المؤتمر الذي يجمع المشغلين الرئيسيين لقطاع العقارات في
إيطاليا.
وقال إن "الخروج التدريجي من الوباء - كما قال - يقوي سوق العقارات
في إيطاليا وبقية أوروبا ، التي تستعد لتجربة نهاية جيدة للعام و
2022 تتميز بانتعاش قوي".
وأضاف أن "الطلب عاد إلى مستويات الحيوية التي كانت عليه في نهاية
عام 2019". طريق "يجب أن يتعزز في عام 2022 ، خاصة خلال النصف
الثاني ، ويستمر طوال عام 2023".
من الناحية العملية ، ستعود أسعار المساكن إلى النمو في عام 2022
"بشكل مستقر" ، بينما ستكون هناك "مراحل استقرارحيث ستظل أسعار
المنازل الجديدة مستقرة فوق كل شيء ، ثم تنمو في عام 2022 ".
وأوضح بريجليا أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام "عاد
الطلب على الاستثمار ، خاصة في المدن الكبيرة في الشمال مثل ميلانو
وبولونيا ، بينما ظل المستثمرون في روما ونابولي وباليرمو منخفضين
بنسبة 3٪ مقارنة بعام 2019".
للعام الحالي ، تتوقع Breglia زيادة متوسط ;;السعر بنسبة 1.3٪
، مع قيم تتراوح من + 0.2٪ في نابولي إلى + 2٪ في باليرمو. وارتفعت
معدلات نمو روما وميلانو بنسبة 1.5٪ مع ارتفاع عدد المنازل الجديدة
بنسبة 5٪. أبطأ بولونيا وفلورنسا وتورينو (+ 1٪). "الاتجاه
التصاعدي - اختتم بريجليا - سيستمر خلال الأشهر الثمانية عشر
القادمة ويمكن أن تصل الأسعار إلى + 5٪ في جميع المدن تقريبًا"
(أنسامد).