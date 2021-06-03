العقارات: هدم منطقة ريزولي السابقة في ميلانو

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - بدأ العمل في هدم منطقة ريزولي السابقة في ميلانو ، التي بناها أنجيلو ريزولي في عام 1960 لإيواء مكاتب الطباعة والتحرير لمجموعة النشر التي تحمل الاسم نفسه ، ثم تخصصت في الدوريات. وسيحل مكانها منطقة "الترحيب والشعور في العمل" الجديدة ، والتي يعرّفها المبدعون على أنها منطقة "محبة للأحياء الحيوية ، مكرسة للاستدامة والرفاهية".



يؤكد بيان لشركة فيتالي المسئولة عن عملية اعادة احياء المنطقة ان أعمال التفكيك ستستمر على مدار الـ 12 شهرًا القادمة من قبل Vitali Spa. وستشمل المرحلة الأولى تشييد المبنى الجديد الذي وقع عليه استوديو Kengo Kuma & Associates ، والذي يُعرَّف بأنه "قرية عمل" ومجهزة مع مكاتب ومساحات عمل مشتركة ومتاجر ومساحات مفتوحة.



المنطقة مملوكة لشركة Europa Risorse مع مشروع Kuma ، الذي سيتم تمويله من قبل صندوق من شركة الأسهم الخاصة البريطانية Pine Bridge Benson Elliot.



قبل تشغيل آلة التفكيك ، بدأ فيتالي بتطهير المنطقة من المواد التي تحتوي على الأسبستوس والنفايات. سيتم تنفيذ العمليات وفقًا للمواصفات التي قدمها مجلس المباني الخضراء الأمريكي للحصول على شهادة LEED (الريادة في تصميم الطاقة والبيئة ، محرر) المتوخاة في مرحلة المشروع. شهادة تم الحصول عليها بالفعل في بناء حرم ميلان للابتكار في Peschiera Borromeo على الحدود مع الحديقة الزراعية الجنوبية في ميلانو في عام 2007 ، والتي أنشأتها أيضًا فيتالي.



(أنسامد).



