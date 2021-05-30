إيطاليا: بيع أصول الضمان الاجتماعي للأطباء بقيمة 686 مليون

(أنسامد) - مايو 30 - روما - وافق مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي للأطباء وأطباء الأسنان "ENPAM" على عرض مقدم من المجموعة الأمريكية "أبولو جلوبال مانجمنت Apollo Global Mangement" لشراء الأصول العقارية المملوكة مباشرة للأطباء، التابعين لها، ومؤسسة الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان.



العقارات، المقدرة في الميزانية العامة بـ 686 مليون يورو، سيتم بيعها للمجموعة الأمريكية بسعر 842 مليون يورو، مما يسمح للمؤسسة بتحصيل مكاسب تقدر بـ 156 مليون يورو، والتي سيتم استخدامها في تعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي للأطباء الأعضاء، بحسب بيان نشرته الهيئة. (أنسامد).



