روما:المطورالعقاري جي ال ال يركز بمساكن الطلاب ومكاتب الجودة

(أنسامد) - مايو 25 - روما - يقول المطور العقاري و الاستشاري جي ال ال انه يمكن أن تكون روما عند نقطة تحول في إعادة التطوير والتجديد الحضري إذا كانت قادرة على اغتنام فرص خطة التعافي وتطوير نقاط قوتها: مثل الوجود القوي للجامعات وسلاسل الطيران والتكنولوجيا واستقبال السياح الذي يتحرك أكثر على نهاية عالية.



للمراهنة على رأس المال ، ماسيمو ليفي ، رئيس قسم المعاملات التجارية في شركة العقارات الدولية JLL ، والتي تعترض أيضًا الاهتمام المتزايد وغير المسبوق للمستثمرين الأجانب.



الآن ، مع تغيير الإدارة ووصول الانتعاش الذي يتطلب تغييرات في منظور الاستدامة وإعادة التطوير ، يمكن فتح مرحلة جديدة في مدينة عانت في السنوات الأخيرة من تدهور واضح بشكل متزايد في مختلف المجالات.



"سيحصل العمدة الجديد - كما يؤكد في محادثة مع أنسا - على الأموال المتاحة لأول مرة منذ سنوات" ، وسيتعين عليه تحسين جودة الخدمات وفهم الاهتمام الذي يحدث في الأسواق وإعطاء الحياة تغيير الخطوة.



أول علامة جارية بالفعل هي بدء أعمال تجديد أبراج يورو ، التي كانت لسنوات رمزًا للهجران. سيتم استخدام الأبراج المملوكة من قبل CDP للمكاتب مع التركيز على سيناريو ما بعد Covid الذي سيجعلك تعيد التفكير في مفهوم مكان العمل ، ولكن ليس قلبه. وقد عهدت Cassa بتفويض تأجير المساحات الجديدة إلى Jll الخاص بها.



لكن هناك قطاع واحد على وجه الخصوص لا تزال العاصمة تعاني فيه من التأخير: وهو المساكن المخصصة لطلاب الجامعات.حيث يعيش اكبر عدد من الطلاب في أوروبا (80 ميلًا بعيدًا عن المنزل) وتحتاج اماكن اقامتهم لاستثمارات مربحة متطورة ومريحة وآمنة.



من بين المشاريع في الميدان للمدينة ، تستشهد JLL بـ Largo Loria ، عبر Boncompagni ، ومنطقة Fiera di Roma القديمة في منطقة Eur-Colombo ، ومحطة Tiburtina ومجمع Tor Vergata بأكمله ، سيتم تخصيص 80 هكتارًا إلى "مدينة المعرفة (أنسامد).



