إيطاليا: قفزة كبيرة في طلبات الرهن العقاري في أبريل

(أنسامد) - مايو 23 - روما - شهد شهر أبريل، قفزة هائلة في طلبات الرهن العقاري بنسبة 85%، مسجلة أعلى رقم قياسي لها منذ عام 2012، بحسب شركة CRIF، المختصة في البيانات الائتمانية والتجارية.



وبحسب الشركة، فإن المسح التقليدي الذي تم إجراءه لسوق الرهن العقاري لشهر أبريل، كشف عن حدوث قفزة كبيرة في السوق، موضحة أن أكبر عدد من الطلبات جاءت من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، ليمثلوا 29،4% من العدد الكلي.



ورغم هذه القفزة الكبيرة، فقد انخفض متوسط المبلغ المطلوب للرهن العقاري بنسبة 1،6% مقارنة بشهر أبريل 2020، ليصل إلى حوالي 128 ألف يوور.



وبين المدير التنفيذي للشركة، سيموني كابكي:" حجم الطلبات على الرهن العقاري خلال شهر أبريل، وفقا لأخر تحقيق، ليست فقط ضعف ما تم تسجيله منذ عام، ولكن أيضا، هي النسبة الأعلى خلال العشر سنوات الأخيرة، الأمر الذي يؤكد عودة أهمية شراء العقارات للاستخدام السكني". (أنسامد).



