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ايطاليا: ارتفاع مؤشر الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.6٪
    (أنسامد) - مايو 20 - روما - في مارس ، ارتفع مؤشر الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.6٪ عن فبراير ، وبالتالي "يواصل النمو ، للشهر الثالث على التوالي محققا معدل أعلى من مستويات ما قبل العام لشهر فبراير 2020".

    أعلن ذلك Istat الذي أعلن أيضًا عن "اتجاه اقتصادي إيجابي بقوة" أيضًا في الربع الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 5.4٪ مقارنة بالربع السابق و 19.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في البيانات الأولية. .

    مقارنة بإغلاق مارس 2020 ، يمثل إنتاج البناء تغييرًا إيجابيًا قياسيًا في كل من السلسلة الخام (+ 78.9٪) وسلسلة التقويم المصححة (+ 74.5٪). (أنسامد).

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