انشاء شركة عقارية تستهدف 10 مليارات من الأصول المدارة

(أنسامد) - مايو 14 - روما - أعلنت شركة Coima العقارية الايطالية عن تأسيس شركة قابضة ستسيطر على كافة شركات المجموعة العقارية التي تستحوذ عليها عائلة كاتيلا، بهدف الوصول إلى اصول بقيمة 10 مليارات يورو في السنوات الثلاثة المقبلة.



ستكون شركة Coima Holding مملوكة بالكامل لمؤسسي شركة Coima، وسوف تستحوذ عائلة كاتيلا على 78.8% من أسهمها. احتفظ جميع المساهمين بمساهمتهم الأصلية في الشركات العاملة، ونقلوها بالكامل إلى الشركة القابضة للشركاء المؤسسين.



يقول المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مانفريدي كاتيلا : يمثل اختيار المساهمين المؤسسين للاجتماع بعد أكثر من 40 عامًا في Coima Holding لإنشاء مجموعة Coima خطوة مهمة في مسار ريادة الأعمال والشركات الذي بدأ في عام 1974، بهدف تأسيس شركة وطنية قادرة على المساهمة في تعزيز الأراضي الإيطالية كمورد استراتيجي للتنمية الاقتصادية. (أنسامد).



