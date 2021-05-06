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سنام للطاقة توقع عقد مع Covivio لإنشاء مكتب جديد في ميلانو
    (أنسامد) - مايو 6 - روما - وقعت شركة البنية التحتية في مجال الطاقة "سنام" اتفاقية معشر كة المقاولات Covivio لشراء مبنى سيتم بناؤه في المستقبل في ميلانو ، والذي سيصبح مقرًا للشركة ، بدءًا من الربع الأول من عام 2024 ، إلى جانب حامية San Donato Milanese التاريخية.

    تم تصميم المبنى الجديد ، الذي سيتم بناؤه من قبل Covivio ضمن منطقة "Symbiosis" وفقًا لمعايير الاستدامة لمبادرة European Sharing Cities ، مع الأشخاص وأساليب العمل المستقبلية في المركز وسيتم دمجه مع المدينة و مع المساحات الخضراء ، والمساهمة في التجديد العمراني للمنطقة الواقعة جنوب بورتا رومانا.

    سيتم بناء المبنى الجديد بين طريق Condino وعبر Vezza d'Oglio في منطقة Symbiosis ، حيث وجدت الشركات الأخرى مقارها بالفعل. تم تطوير Symbiosis بواسطة Covivio ، وهو مشروع تجديد حضري مبتكر ومستدام بدون انبعاثات محلية وبطاقة منتجة بشكل أساسي من مصادر متجددة. صممه Piuarch - استوديو ميلاني معتمدا بشكل اساسي علي قيم الجودة البيئية والطاقة والاستدامة الاجتماعية والمناظر الطبيعية - ستبلغ مساحة المبنى حوالي 19000 متر مربع ، وسيتألف من ثلاثة كتل مقسمة في 14 طوابق.

    إن قرار إنشاء مقر جديد له هدفان: من ناحية ، تحسين الوجود العقاري لشركة سنام في المنطقة ، والذي نما بمرور الوقت مع تطور الشركة ويتم توزيعه الآن في خمسة مواقع مختلفة بين سان دوناتو ميلانو. وميلانو التي تستضيف ما يقرب من 1000 شخص ؛ من ناحية أخرى ، لإنشاء مساحة حديثة ، أكثر وأكثر اتساقًا مع طريقة العمل الجديدة ، وأكثر مرونة وانفتاحًا على التواصل الاجتماعي. (أنسامد).

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