سنام للطاقة توقع عقد مع Covivio لإنشاء مكتب جديد في ميلانو

(أنسامد) - مايو 6 - روما - وقعت شركة البنية التحتية في مجال
الطاقة "سنام" اتفاقية معشر كة المقاولات Covivio لشراء مبنى سيتم
بناؤه في المستقبل في ميلانو ، والذي سيصبح مقرًا للشركة ، بدءًا
من الربع الأول من عام 2024 ، إلى جانب حامية San Donato Milanese
التاريخية.
تم تصميم المبنى الجديد ، الذي سيتم بناؤه من قبل Covivio ضمن
منطقة "Symbiosis" وفقًا لمعايير الاستدامة لمبادرة European
Sharing Cities ، مع الأشخاص وأساليب العمل المستقبلية في المركز
وسيتم دمجه مع المدينة و مع المساحات الخضراء ، والمساهمة في
التجديد العمراني للمنطقة الواقعة جنوب بورتا رومانا.
سيتم بناء المبنى الجديد بين طريق Condino وعبر Vezza d'Oglio في
منطقة Symbiosis ، حيث وجدت الشركات الأخرى مقارها بالفعل. تم
تطوير Symbiosis بواسطة Covivio ، وهو مشروع تجديد حضري مبتكر
ومستدام بدون انبعاثات محلية وبطاقة منتجة بشكل أساسي من مصادر
متجددة. صممه Piuarch - استوديو ميلاني معتمدا بشكل اساسي علي قيم
الجودة البيئية والطاقة والاستدامة الاجتماعية والمناظر الطبيعية -
ستبلغ مساحة المبنى حوالي 19000 متر مربع ، وسيتألف من ثلاثة كتل
مقسمة في 14 طوابق.
إن قرار إنشاء مقر جديد له هدفان: من ناحية ، تحسين الوجود
العقاري لشركة سنام في المنطقة ، والذي نما بمرور الوقت مع تطور
الشركة ويتم توزيعه الآن في خمسة مواقع مختلفة بين سان دوناتو
ميلانو. وميلانو التي تستضيف ما يقرب من 1000 شخص ؛ من ناحية أخرى
، لإنشاء مساحة حديثة ، أكثر وأكثر اتساقًا مع طريقة العمل الجديدة
، وأكثر مرونة وانفتاحًا على التواصل الاجتماعي. (أنسامد).