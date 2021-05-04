هبوط سوق العقارات التجارية في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 4 - روما - سجلت السوق الإيطالية للعقارات التجارية حجم مبيعات بلغ 6.8 مليار يورو في عام 2020 ، ناتج عن البيع أو التأجير ، مع انخفاض بأكثر من ستة وعشرين نقطة مئوية على أساس سنوي.



ووقعت أكبر خسارة (-40 في المائة) في سوق التجزئة ، بينما صمد التوزيع على نطاق واسع بشكل أفضل ، مع انخفاض بنسبة 20 في المائة.



تم الانتهاء من جزء كبير من المعاملات المنجزة في النصف الأول من العام ، وذلك بفضل الأنشطة التي بدأت في عام 2019.



وعانت الاستثمارات في الأشهر الستة التالية من التباطؤ الحاد الناجم عن القيود اللاحقة اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس ، بالاضافة الي تعديل العادات الشخصية والعملية وما يترتب على ذلك من طلبات تخفيض أو إعادة جدولة الإيجارات من قبل المستأجرين.



بالنسبة لعام 2021 ، لا يزال النصف الأول من العام يعاني من ضعف كبير بسبب استمرار أزمة الوباء. في نهاية العام ، يجب أن يظهر معدل الدوران زيادة طفيفة ، تساوي زائد 1.5 في المائة. سيكون من الضروري الانتظار حتى عام 2022 للعودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت موجودة قبل Covid ، مع حجم مبيعات قد يصل إلى 7.7 مليار يورو.



انخفض متوسط ;;الأسعار بنسبة 4 في المائة في عام 2020 ، لكن الإيجارات كانت أسوأ (ناقص 15.1 في المائة). لا تزال التوقعات لعام 2021 سلبية ، من حيث الأسعار والإيجارات. يختلف الوضع بين المدن المختلفة ، لكنها تشترك جميعها في القيم السلبية. (أنسامد).



