هبوط سوق العقارات التجارية في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 4 - روما - سجلت السوق الإيطالية للعقارات
التجارية حجم مبيعات بلغ 6.8 مليار يورو في عام 2020 ، ناتج عن
البيع أو التأجير ، مع انخفاض بأكثر من ستة وعشرين نقطة مئوية على
أساس سنوي.
ووقعت أكبر خسارة (-40 في المائة) في سوق التجزئة ، بينما صمد
التوزيع على نطاق واسع بشكل أفضل ، مع انخفاض بنسبة 20 في المائة.
تم الانتهاء من جزء كبير من المعاملات المنجزة في النصف الأول من
العام ، وذلك بفضل الأنشطة التي بدأت في عام 2019.
وعانت الاستثمارات في الأشهر الستة التالية من التباطؤ الحاد
الناجم عن القيود اللاحقة اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس ،
بالاضافة الي تعديل العادات الشخصية والعملية وما يترتب على ذلك من
طلبات تخفيض أو إعادة جدولة الإيجارات من قبل المستأجرين.
بالنسبة لعام 2021 ، لا يزال النصف الأول من العام يعاني من ضعف
كبير بسبب استمرار أزمة الوباء. في نهاية العام ، يجب أن يظهر معدل
الدوران زيادة طفيفة ، تساوي زائد 1.5 في المائة. سيكون من الضروري
الانتظار حتى عام 2022 للعودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت
موجودة قبل Covid ، مع حجم مبيعات قد يصل إلى 7.7 مليار يورو.
انخفض متوسط ;;الأسعار بنسبة 4 في المائة في عام 2020 ، لكن
الإيجارات كانت أسوأ (ناقص 15.1 في المائة). لا تزال التوقعات لعام
2021 سلبية ، من حيث الأسعار والإيجارات. يختلف الوضع بين المدن
المختلفة ، لكنها تشترك جميعها في القيم السلبية. (أنسامد).