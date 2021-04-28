كويما ..قصر سان فيديل ميلانو مقر جديد لبوتيجا فينيتا للازياء

(أنسامد) - أبريل 28 - روما - قررت دار الازياء الفاخرة بوتيجا فينيتا افتتاح مقر جديد لها في قصر سان فيديل في ميلانو حيث تم توقيع عقد ايجار لمدة 12 عاما .تبلغ مساحة القصر 10 الاف متر مربع و قامت باعمال التجديد بالقصر شركة كويما العقارية.



كما قامت الشركة التي يعمل لديها 11 الف خبير بتجديد حوالي 40 مكتب رئيسي تبلغ مساحاتها 240 الف متر مربع كما قامت بتاجيرها لماركات محلية و عالمية من الدرجة الاولي .



يقول مؤسس و رئيس مجلس ادارو كويما ان التعاون مع بوتيجا فينيتا في اعادة تجديد القصر التاريخي يعتبر بمثابة تعهد مشترك من الطرفين بالمساهمة في موسم اعادة التعافي الوطني الذي سيتطلب التحلي بروح المسئولية و المنافسة و رؤية العمل الجماعي في المجال الصناعي.



(أنسامد).



