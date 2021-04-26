كوفيفيو: اكتملت الأعمال في مشروع "The Sign" في ميلانو

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - تم الانتهاء من العمل في مشروع
"The Sign" في Covivio ، الحي التجاري الجديد في ميلانو الذي صممه
Progetto Cmr.
اسم المشروع Sign و يعمل علي اعادة تطوير موقع صناعي سابق من
خمسينيات القرن الماضي ، ويدعم التجديد الحضري الذي يشمل المنطقة
الحضرية بأكملها جنوب غرب ميلانو ، والتي تتميز بعبق ثقافي وإبداعي
كبير.
الهدف من التدخل هو استعادة مسبك Vedani السابق وتحويله لاحقًا
إلى مجمع جديد متعدد الاستخدامات ، يتكون من ثلاثة مباني مكتبية من
9 و 11 و 3 طوابق فوق الأرض لكل منها ، ومربع للاستخدام العام
ومساحات خضراء ، بمساحة إجمالية تزيد عن 27000 متر مربع.
تم الانتهاء من بناء أول مبنيين في عام 2020 ، ويضم المقر
الجديد لشركة Aon ، في حين تم تخصيص المبنيين الآخرين بمساحة
إجمالية تبلغ 17400 متر مربع مسبقًا ، فيما يتعلق بمكون المكتب ،
إلى NTT Data ، وسيتم تسليمهما إلى "المستأجر" بحلول نهاية أبريل.