كوفيفيو: اكتملت الأعمال في مشروع "The Sign" في ميلانو

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - تم الانتهاء من العمل في مشروع "The Sign" في Covivio ، الحي التجاري الجديد في ميلانو الذي صممه Progetto Cmr.



اسم المشروع Sign و يعمل علي اعادة تطوير موقع صناعي سابق من خمسينيات القرن الماضي ، ويدعم التجديد الحضري الذي يشمل المنطقة الحضرية بأكملها جنوب غرب ميلانو ، والتي تتميز بعبق ثقافي وإبداعي كبير.



الهدف من التدخل هو استعادة مسبك Vedani السابق وتحويله لاحقًا إلى مجمع جديد متعدد الاستخدامات ، يتكون من ثلاثة مباني مكتبية من 9 و 11 و 3 طوابق فوق الأرض لكل منها ، ومربع للاستخدام العام ومساحات خضراء ، بمساحة إجمالية تزيد عن 27000 متر مربع.



تم الانتهاء من بناء أول مبنيين في عام 2020 ، ويضم المقر الجديد لشركة Aon ، في حين تم تخصيص المبنيين الآخرين بمساحة إجمالية تبلغ 17400 متر مربع مسبقًا ، فيما يتعلق بمكون المكتب ، إلى NTT Data ، وسيتم تسليمهما إلى "المستأجر" بحلول نهاية أبريل.



(أنسامد).



