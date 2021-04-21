نمو قطاع البناء في الربع الثالث العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - في الربع الثالث من عام 2020، سجل
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) نموًا اقتصاديًا قويًا
للقطاعين السكني وغير السكني، بعد تراجع القطاع في الربع الثاني ،
ولا سيما بسبب حالة الطوارئ الصحية، ولكن على أساس سنوي جميع
القطاعات في تراجع.
بلغ النمو الاقتصادي في القطاع السكني 32.8% بالنسبة لعدد المنازل
و26% بالنسبة للمنطقة الصالحة للاستخدام. كما زادت مساحة المباني
غير السكنية بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق، لترتفع بنسبة 23.3%.
وعلى أساس سنوي، سجل القطاع السكني انخفاضا بنسبة 4% لعدد المنازل
و 5.1% للمساحة الصالحة للاستخدام مقارنة بنفس الفترة من العام
السابق. انخفض قطاع البناء غير السكني في الربع الثالث من العام
بنسبة 18.7%. (أنسامد).