نمو قطاع البناء في الربع الثالث العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - في الربع الثالث من عام 2020، سجل المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) نموًا اقتصاديًا قويًا للقطاعين السكني وغير السكني، بعد تراجع القطاع في الربع الثاني ، ولا سيما بسبب حالة الطوارئ الصحية، ولكن على أساس سنوي جميع القطاعات في تراجع.



بلغ النمو الاقتصادي في القطاع السكني 32.8% بالنسبة لعدد المنازل و26% بالنسبة للمنطقة الصالحة للاستخدام. كما زادت مساحة المباني غير السكنية بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق، لترتفع بنسبة 23.3%.



وعلى أساس سنوي، سجل القطاع السكني انخفاضا بنسبة 4% لعدد المنازل و 5.1% للمساحة الصالحة للاستخدام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. انخفض قطاع البناء غير السكني في الربع الثالث من العام بنسبة 18.7%. (أنسامد).



