العقارات:اعداد البيانات الضخمة للسوق الإيطالي

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - قام موقع سيناريوهات عقارية بتدشن نظام معلومات القيمة الحقيقية حيث يبدأ بعشرة ملايين قطعة من المعلومات عن الماضي والحاضر والمستقبل لسوق العقارات الإيطالي.



وكل ستة أشهر تنمو قاعدة البيانات بمليون وحدة أخرى من البيانات.



يتم تحديد الموقع الجغرافي لجميع المعلومات على الخريطة ويمكن الوصول إليها بسهولة حتى من الهاتف الذكي.



هذه هي المكونات الرئيسية لـ Real Value ، نظام المعلومات الكامل الجديد في سوق العقارات الإيطالي ، الذي طورته Scenari Immobiliari بدءًا من الإصدار السابق الذي حقق بالفعل نجاحًا بين كبار الملاك.



يؤكد ماريو بريجليا ، رئيس Scenari Immobiliari "إنها بيانات ضخمة مبتكرة - - لأنها تتيح لك" قراءة "جميع أسواق العقارات بسرعة وإجراء التحليلات والتنبؤات...و اشار الي إنها أداة مصممة لأولئك الذين يعملون بشكل احترافي في السوق و هي مناسبة بشكل خاص لأولئك الذين يمتلكون أو يديرون أصولًا كبيرة ". (أنسامد).



