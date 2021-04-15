افتتاح موقع Poligrafico للجمهور 26 ابريل

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - تفتتح شركة Cdp Immobiliare ، وهي شركة تابعة لمجموعة Cassa Depositi e Prestiti Group ، أبواب المبنى التاريخي في ساحة Piazza Verdi في روما للجمهور حيث يجري تنفيذ مشروع ترميم وتجديد وتحسين شامل اعتبارًا من يوم الاثنين 26 أبريل .



سيكون من الممكن زيارة موقع Poligrafico dello Stato السابق.



المشروع ، الذي وقعه استوديو أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل "سيساهم في إعادة تطوير مجمع بيازا فيردي بفضل المزيج الصحيح من حماية التراث الضخم والزخم المعماري للعمل.



احترامًا لعملية الترخيص المعقدة والصارمة ولوائح الاستدامة البيئية الأكثر حداثة ، سيفتح المبنى ابوابه بعد عشرين عامًا من التدهور ،و يعيد إلى مقاطعة باريولي أحد الأصول التي يمثلها تراث المجتمع " .



امتثالًا للوائح مكافحة فيروس كوفيد ، سيكون جدول الزيارات إلى الموقع على النحو التالي: الاثنين 26 أبريل من الساعة 3 إلى 4 مساءً ؛ الأربعاء 28 أبريل من 11 إلى 12 ومن 15 إلى 16 ؛ الجمعة 30 أبريل من 11 إلى 12 ومن 15 إلى 16. (أنسامد).

