ايطاليا..بيع عقارات لمستثمرين بقيمة 19 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - أكملت Quinta Capital SGR ، نيابة
عن الصندوق المُدار Madison Imperiale ، بيع مجموعة من العقارات
وتم تأجيرها لشركة TIM S.p.A ، بما في ذلك 23 أصلًا موزعة في
لاتسيو ، لومباردي ، توسكانا ، إميليا رومانيا وليجوريا.
وفقًا لمذكرة ، فإن المحفظة ، التي تم بيعها لمجموعة من
المستثمرين من القطاع الخاص بقيمة إجمالية قدرها 19 مليون يورو ،
أتاحت للصندوق تحقيق مكاسب رأسمالية ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا
صافي تدفقات الإيجارات المستلمة خلال فترة الملكية. حوالي 8.5
مليون يورو.
قال لوكا توركو ، الرئيس التنفيذي لشركة Quinta: "تؤكد العملية
الاهتمام المتزايد للسوق بفئة أصول عقارية بديلة مثل المقاسمات
الهاتفية ، بمظهر مشابه جدًا للاستثمار في البنية التحتية وتتميز
بتدفقات إيجارية مستقرة وطويلة الأجل. "
ويؤكد ان مكاسب رأس المال التي تم تحقيقها ، بعد ستة أشهر من بدء
العمليات ، توضح صحة الخيارات التي اتخذتها حتى الآن SGR في عملية
سحب الاستثمار التدريجي للأصول في المحفظة المتوخاة نيابة عن صندوق
ماديسون إمبريال" . (أنسامد).