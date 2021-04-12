ايطاليا..بيع عقارات لمستثمرين بقيمة 19 مليون يورو

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - أكملت Quinta Capital SGR ، نيابة عن الصندوق المُدار Madison Imperiale ، بيع مجموعة من العقارات وتم تأجيرها لشركة TIM S.p.A ، بما في ذلك 23 أصلًا موزعة في لاتسيو ، لومباردي ، توسكانا ، إميليا رومانيا وليجوريا.



وفقًا لمذكرة ، فإن المحفظة ، التي تم بيعها لمجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص بقيمة إجمالية قدرها 19 مليون يورو ، أتاحت للصندوق تحقيق مكاسب رأسمالية ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا صافي تدفقات الإيجارات المستلمة خلال فترة الملكية. حوالي 8.5 مليون يورو.



قال لوكا توركو ، الرئيس التنفيذي لشركة Quinta: "تؤكد العملية الاهتمام المتزايد للسوق بفئة أصول عقارية بديلة مثل المقاسمات الهاتفية ، بمظهر مشابه جدًا للاستثمار في البنية التحتية وتتميز بتدفقات إيجارية مستقرة وطويلة الأجل. " ويؤكد ان مكاسب رأس المال التي تم تحقيقها ، بعد ستة أشهر من بدء العمليات ، توضح صحة الخيارات التي اتخذتها حتى الآن SGR في عملية سحب الاستثمار التدريجي للأصول في المحفظة المتوخاة نيابة عن صندوق ماديسون إمبريال" . (أنسامد).



