فوز Outcomist في مسابقة تطوير بورتا رومانا للسكك الحديدية

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - فازت شركة اوتكوميست بمسابقة مشروع تطوير منطقة بورتا رومانا و سكك حديد ميلانو حيث سيقوم الفريق ، الذي يضم ديلر سكوفيديو + رينفرو وكارلو راتي أسوسياتي ، بتصميم المخطط الرئيسي لمنطقة السكك الحديدية السابقة.



ستعمل المبادرة التي تقودها Coima و Covivio و Prada Holding على تنشيط منطقة محورية في التحول المستدام لميلانو.



يتكون الفريق من Diller Scofidio + Renfro و PLP Architecture و Carlo Ratti Associati و Gross. ماكس ، استوديو نايجل دونيت ، آروب ، بورتلاند ديزاين ، سيستيماتيكا ، ستوديو زوبيني ، إيكوم ، لاند ، أرتيليا.



يتبع المشروع المبادئ التوجيهية لبلدية ميلانو ويتماشى مع بروتوكولات اتفاقية باريس والصفقة الخضراء الأوروبية وخطة الانتعاش الوطنية والمرونة المحددة على مستوى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



تقع محطة Porta Romana بين وسط المدينة وبعض المناطق الخارجية التي تخضع بالفعل لإعادة التطوير ، بالقرب من مقر Fondazione Prada في ميلانو. ستشهد مساحة 190.000 متر مربع إعادة تطوير منطقة السكك الحديدية المهجورة جزئيًا ، كما سيتم استخدام 100.000 متر مربع منها كمتنزه مما يسهل التنقل بين وسط وجنوب / جنوب شرق مدينة ميلانو.



ستتم ايضا انشاء قرية اوليمبية لاستضافة الرياضيين المتنافسين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الخامسة والعشرون في ميلانو كورتينا في عام 2026. وفور نهاية البطولة ستتحول القرية الاوليمبية - نتيجة شراكة بين القطاعين العام والخاص - إلى مساكن لحوالي 1000 طالب.



قال رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا ستصبح المنطقة "حيًا للشباب".



وهكذا حدد الكونسورتيوم مجالات تدخله كمسؤول عن بناء القرية والمكون السكني ، بما في ذلك المساكن المدعومة ؛ وبدلاً من ذلك ، ستدير شركة Covivio الجزء الخاص بالمكاتب والخدمات ، بينما ستقوم Prada ، بالإضافة إلى تشييد مبنى لتوسيع أنشطتها الحالية في المنطقة ، بالعناية بالمساحات الخضراء (أنسامد).



