ايطاليا ..انخفاض اسعار المنازل بين -0.7 بالمائة و -2 بالمائة

(أنسامد) - مارس 30 - روما - سجلت اسعار بيع و شراء المنازل في ايطاليا عام 2020 انخفاضا يصل الي 0.7 بالمائة في المدن المتوسطة و -2 بالمائة في المدن الكبري ..و يعتبر هذا الانخفاض ضئيلا مقارنة بالنسب المسجلة في ايطاليا في مرحلة ما قبل الجائحة و التي سجلت انخفاضا يصل الي -3.5بالمائة في الاسواق الرئيسية و -2.9 بالمائة في الاسواق الوسيطة.



و يؤكد المرصد العقاري الاول الذي نشر هذه البيانات ان الانخفاض البسيط الذي حدث للاسعار لا يعني نهاية مخاطر الانهيار او انه فقط مؤشرا لتواصل الضعف الاقتصادي .يشير التقرير الي انه في ايطاليا تم التداول بيعا و شرائا علي 46241 منزلا في 2020 مقابل 8866 في 2019 .



و يظل السؤال هل العام الحالي سيستعيد السوق مستوي النشاط المفقود في 2020 ..حيث يري 49.8 بالمائة من المبحوثين ان ذلك ممكنا.



(أنسامد).



