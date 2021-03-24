وكالة "هومبال" العقارية تجمع 2،5 مليون يورو للتمويل التشاركي

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تسعى وكالة "هومبال"، العقارية الإيطالية على الانترنت، إلى جمع 2،5 مليون يورو ضمن حملتها للتمويل التشاركي للأسهم.



وبحسب بيان صحفي للشركة، فإن "هومبال" تمكنت بعد ثلاثة أيام من إطلاق الحملة، من تجاوز الهدف الأول لجمع مليون يورو موضحة أن التمويل الذي تم جمعه خلال هذه الحملة الضخمة التي تعد واحدة من أكبر الحملات من نوعها، وصل بعد شهر إلى 2 مليون يورو.



وعلق المؤسس المشارك لهذه الوكالة، أندريا لاكالاميتا، على هذا النجاح بالقول إن المنصة "سجلت اهتماما غير عاديا من قبل المستثمرين، لذا نشعر بالفخر لتوسيع شبكتنا".



وتابع لاكالاميتا: "تجربتنا تؤكد فاعلية التمويل التشاركي كأداة لتبسيط الوصول إلى رأس المال وتسريع نمو الشركات، في هذه اللحظة الحاسمة لعودة النشاط الاقتصادي.



وبدأت "هومبال" حملتها في شهر فبراير، ومن المفترض أن تستمر حتى بداية أبريل المقبل. وتهدف هذه الحملة التي انضم إليها أكثر من 400 مستثمر حتى الآن، إلى توظيف موارد جديدة وتعزيز موقع المنصة ومحرك التقييم العقاري عبد الانترنت، وكذلك انشاء تطبيق جديد والاستثمار في الإعلانات. (أنسامد).



