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إيطاليا: تسجيل أعلى زيادة في أسعار المنازل في أخر 10 سنوات
    (أنسامد) - مارس 22 - روما - سجلت أسعار المنازل المشتراة في إيطاليا، من قبل العائلات خلال 2020، عام وباء كورونا، ارتفاعا قياسيا، وصل في المتوسط إلى 1،9%، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ عام 2010، بحسب معهد الإحصاء الوطني "إيستات".

    وخلال الربع الأخير من عام 2020، ارتفع مؤشر أسعار المنازل المشتراة بنسبة 0،3% بالمقارنة بالربع السابق له، الذي سجل 1،6.

    وجاء أكبر ارتفاع في الجنوب والجزر، بنمو سنوي وصل إلى 3%، تلاها في الشمال الغربي والشمال الشرقي، الذين شهدا نموا بين 1،7% و1،8% على الترتيب، بينما شهد وسط إيطاليا نموا طفيفا بنسبة 0،2%.

    وفيما يتعلق بالمدن الكبرى، ارتفع سعر متوسط المنازل بـ 12،1% في 2020 في ميلانو، وهو نمو للعام الخامس على التوالي، كما أنه أعلى من المعدل الذي تم تسجيله في 2010 والبالغ حينها 5،6%.

    تظهر مؤشرات المعهد أيضا نمو أسعار المنازل في روما بنسبة 0،8%، وهو الأول بعد تراجع على مدار 3 سنوات. (أنسامد).

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