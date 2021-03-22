إيطاليا: تسجيل أعلى زيادة في أسعار المنازل في أخر 10 سنوات

(أنسامد) - مارس 22 - روما - سجلت أسعار المنازل المشتراة في
إيطاليا، من قبل العائلات خلال 2020، عام وباء كورونا، ارتفاعا
قياسيا، وصل في المتوسط إلى 1،9%، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ
عام 2010، بحسب معهد الإحصاء الوطني "إيستات".
وخلال الربع الأخير من عام 2020، ارتفع مؤشر أسعار المنازل
المشتراة بنسبة 0،3% بالمقارنة بالربع السابق له، الذي سجل 1،6.
وجاء أكبر ارتفاع في الجنوب والجزر، بنمو سنوي وصل إلى 3%، تلاها
في الشمال الغربي والشمال الشرقي، الذين شهدا نموا بين 1،7% و1،8%
على الترتيب، بينما شهد وسط إيطاليا نموا طفيفا بنسبة 0،2%.
وفيما يتعلق بالمدن الكبرى، ارتفع سعر متوسط المنازل بـ 12،1% في
2020 في ميلانو، وهو نمو للعام الخامس على التوالي، كما أنه أعلى
من المعدل الذي تم تسجيله في 2010 والبالغ حينها 5،6%.
تظهر مؤشرات المعهد أيضا نمو أسعار المنازل في روما بنسبة 0،8%،
وهو الأول بعد تراجع على مدار 3 سنوات. (أنسامد).