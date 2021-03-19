مؤسسة اجتماعية تقدم حلولا مبتكرة للتطوير الحضري

(أنسامد) - مارس 19 - روما - تقدم مؤسسة Edera الإيطالية حلولا مبتكرة لتسريع عمليات التخلص من الكربون والتطوير الحضري، تحت شعار "حدد وجرب وانشر الحلول القادرة على تقليل أوقات البناء والتكاليف والأثر البيئي".



حددت المؤسسة الاجتماعية، التي تضم الرابطة الوطنية الإيطالية لمقاولي البناء وشركة Redo Sgr ومؤسسة الإسكان الاجتماعي، ثلاثة أهداف لمشروعها في التطوير الحضري والتخلص من الكربون.



تتضمن هذه الأهداف الحد بشكل كبير من الفواتير والانبعاثات، وإعادة تطوير الضواحي وجعل قطاع البناء أكثر إنتاجية، بما يتماشى أيضًا مع أهداف صندوق الإنعاش.



ستنسق مؤسسة Edera أيضًا مبادرة Energiesprong في إيطاليا، وهي مبادرة دولية تهدف إلى تمكين إعادة التطوير القادرة على تحويل المباني القديمة والمستهلكة للطاقة إلى مباني بدون فواتير تقريبًا في غضون أيام قليلة من العمل. (أنسامد).



