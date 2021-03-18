إيطاليا: معهد الأمن الاجتماعي يبيع 66 شقة تابعة له في روما

(أنسامد) - مارس 18 - روما - أعلن المعهد الوطني للأمن الاجتماعي الإيطالي، بيع 66 شقة تابعة له في منطقة توسكولانو في روما، ضمن برنامجه القائم على سحب الاستثمارات العقارية.



وبحسب المعهد، فإن المشترين هم مستأجرون على المدى الطويل، استفادوا من امتيازات قانونية للشراء، موضحا أن قيمة الصفقة التي جاءت بعد صفقة مماثلة في يناير الماضي، هي 3،45 مليون يورو، وسوف يتم تخصيصها لاستثمارات مستقبلية لتحسين إدارة العقارات والمكاتب.



وتهدف خطة البيع الجديدة التي يروج لها رئيس الحالي للمعهد، إلى إحداث تغيير تنظيمي في سياسة المؤسسة، مع إمكانية البيع المباشر أيضا للسلطات المحلية.



وفي الفترة بين 2021 و2023، تخطط إدارة الأصول والاستثمارات بالمعهد لبيع عقارات بقيمة تقارب 450 مليون يورو، التي تعد جزء من المحفظة العقارية التي يضمها المعهد والمقدرة بحسب البيانات المالية بحوالي 2 مليار يورو. (أنسامد).



