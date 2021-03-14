كوفيفيو تنهي الاعمال الانشائية لمبنى مكتبي في ميلانو

(أنسامد) - مارس 14 - روما - أكملت مجموعة كوفيفيو Covivio العقارية الأعمال الانشائية لمبنى "دي" D في مشروع Symbiosis، وهو مشروع تطوير مبنى مكاتب، يقع في جنوب ميلانو، في المنطقة القريبة من مؤسسة برادا وبالقرب من بوابة بورتا رومانا.



سيكون المبنى بمثابة مرحلة جديدة ضمن مشروع إعادة التطوير الحضري للمنطقة. سيتم الانتهاء من المبنى بنهاية العام الجاري. وتم تأجيره مسبقًا بنسبة 50% لشركة Boehringer Ingelheim، وهي إحدى شركات الأدوية الكبرى، ولشركات مجموعة Mars- Royal Canin Italia.



يتكون المبنى، الذي صممه المهندس أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل، من جزئين، الجزء الأدنى من ثلاثة طوابق والأعلى من ثمانية، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 20 ألف متر مربع. تقدم كوفيفيو أيضًا في نفس المنطقة، جناح التسويق الجديد الذي يعرض المشاريع التي تنفذها في المنطقة. (أنسامد).



