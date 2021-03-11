إيطاليا: نمو مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8،8% بنهاية 2020

(أنسامد) - مارس 11 - روما - سجل سوق العقارات السكنية في الربع الأخير من العام الماضي، 2020، نموا كبيرا، عزز الميل الإيجابي الذي شهده الوق بداية من الصيف.



وأغلق الربع الأخير من العام الماضي، بنمو في مبيعات العقارات ذات الاستخدام السكنية، وصل إلى 8،8%، بحسب أرقام نشرها مرصد السوق العقاري لوكالة "أجانسيا ديل أنترات".



إلى جانب العقارات السكنية، فقد شهد سوق العقار غير السكني، نمو أيضا في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2020، بزيادة وصلت إلى 12،1%، بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على مدار الأربع سنوات الماضية.



هذا النمو يفسره ارتفاع بيع المستودعات التجارية والجراجات، التي وصلت إلى 20،112 عقد بيع، أي بزيادة 20،4%.



وفيما يتعلق بالقطاع السكني، فقد تم بيع ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية إضافية، خلال الربع الأخير، بالمقارنة بنفس المدة لعام 2019.



وتفصيلا، فقد تم تداول 183،381 وحدة سكنية، مع نمو ملحوظ في البلديات الصغيرة، وصل إلى 11،8%، بالمقارنة ببلديات العواصم +9،2%، ووصل المعدل في روما 7،9% وجنوة 8،4%. (أنسامد).



