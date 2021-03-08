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شركة ايطالية تستحوذ علي شركة دي في للمقاولات الاوروبية

    (أنسامد) - مارس 8 - روما - استحوذت شركة تامبوري اخوان للاستثمار الايطالية علي شركة دي في القابضة من خلال عملية اكتتاب لزيادة راس المال و هي الشركة الام دوفي فيفو و هي اكبر شركة في مجال المقاولات في اوروبا و لها افرع في 13 مدينة ايطالية و فرنسا و اسبانيا .

    تمتلك الشركة ايضا أكثر من 1500 عقارتحت الادارة و حوالي 8 الاف سرير بقيمة تقديرية تقترب من مليار يورو من المحفظة العقارية.تعتبر هذه الشركة الاكثر نشاطا و ابنكارا في مجال العقار التقليدي في ايطاليا واوروبا وتقوم بتطبيق التكنولوجيا الاكثر تطورا و الخدمات المتقدمة . (أنسامد).

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