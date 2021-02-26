منصة عقارية ايطالية تطلق مشروعا لتحسين المباني القديمة

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - أطلقت منصة Trusters، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الإقراض العقاري والتمويل الجماعي في إيطاليا مشرعا أطلقت عليه اسم "Albergo Diffuso"، والذي يهدف لتطوير وتحسين المباني القديمة غير المستخدمة في القرى والبلدات، بين الشوارع الضيقة والمباني القديمة الغنية بالتاريخ والتقاليد.



كما تستعد منصة Trusters أيضًا لجولة تمويل جديدة، من المقرر إجراؤها في مارس، والتي ستتبع الجولة الأولى التي نجحت في جمع 500 الف يورو والتي انتهت في أكتوبر الماضي. يقول أندريا مافي، مؤسس منصة Trusters : نواصل الامتثال الكامل لخريطة الطريق الخاصة بنا.



تم تصميم المشروع وتطويره بواسطة شركة Hara Abitare برعاية بلدية ستينيكو. ويتضمن المشروع تطوير أربعة مبانٍ ريفية بمساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع، وتحويلها إلى مرافق سكنية وضيافة. (أنسامد).



