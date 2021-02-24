انخفاض ايجارات المكاتب التجارية في روما و ميلانو

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - اكد تقرير لمؤسسة Jll علي انخفاض ايجارات المساحات العقارية المخصصة للمكاتب التجارية في روما وميلانو.



الا ان التقرير عاد ليقول ان هذا القطاع سيقود مساحة تحول كبيرة علي المدي البعيد.



يشير التقرير انه في عام 2020 ، انخفضت إيجارات قطاع المكاتب في ميلانو وروما بسبب أزمة كوفيد.



وفقًا للتقرير الذي أعدته Jll في ميلانو ، سجل حجم الإيجارات لمساحة تبلغ 280 ألف متر مربع ، انخفاضا سنويا يقدر 40٪ .



يسجل التقرير تباطؤ الاستيعاب في كل من ميلان وروما بسبب عدم اليقين الكبير الناشئ عن حالة الوباء. "على المدى الطويل - يلاحظ Jll انه من المحتمل أن تؤدي الاجراءات الاحترازية الي زيادة الطلب على المساحات الكبيرة و المرنة والمرافق ستشكل أساسًا لاستخدام جديد وبصمة جديدة .



في عام 2020 ، أكد قطاع المكاتب ديناميكيته ، حيث سجل 52 صفقة في عام 2020 تمثل 43٪ من الأحجام بنحو 3.6 مليار يورو (أنسامد).



