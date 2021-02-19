مجموعة كوفيفيو تتوقع أرباحا بين 380 و 390 مليون يورو

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - تتوقع مجموعة كوفيفيو Covivio العقارية تحقيق إجمالي أرباح في عام 2021 تتراوح بين 380 و 390 مليون يورو، وهو ما يتماشى بشكل كبير مع ما تم تحقيقه العام الماضي، والذي سجل أرباحا بلغت قيمتها 360 مليون يورو.



صرح بذلك أليكسي دال باسترو، الرئيس التنفيذي لمجموعة كوفيفيو في إيطاليا خلال عرض تقديمي للصحافة حول نتائج المجموعة التي ولدت من الاندماج في 2018 بين شركة Beni stabili الايطالية و شركة Fonciere des Regions الفرنسية.



وأضاف دال باسترو : سيتم توزيع الأرباح هذا العام" نقدًا "، بينما كان العام الماضي في صورة أسهم، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتوقعات والتوجهات لعام 2021 على صعيد قطاع المكاتب، سيظل التركيز على أنشطة التطوير.



وتابع أن المجموعة تهدف لبيع العقارات التي تم الانتهاء منها حتى تتمكن من الاستثمار في عقارات جديدة تتماشى مع الطلب، مع توقع تحقيق مبيعات تتراوح بين 180 و 190 مليون يورو في إيطاليا وحدها من إجمالي حوالي 600 مليون للمجموعة في أوروبا. (أنسامد).



