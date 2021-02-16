إيطاليا-نابولي: 600 ألف يورو لصيانة المباني والمصانع

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - إيطاليا: نابولي توقع اتفاق بقيمة 600 ألف يورو لصيانة المباني والمصانع وقعت مدينة نابولي الحضرية، اتفاق إطاري مع شركة فازت بالعطاء، من أجل صيانة المباني والمصانع المدرجة ضمن أصول المدينة.



وتبلغ قيمة العقد التقديرية 600 ألف يورو، والذي سيسمح أيضا بإجراء تدخلات فورية عند الحاجة من أجل إجراء صيانة استثنائية في جميع المباني التابعة للأصول المتاحة للمدينة.



كما ينص الاتفاق على تنشيط التدخل في حالات الطوارئ، وسرعة اتخاذ إجراءات مبسطة تأخذ في اعتبارها التكاليف، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.



وخلال مدة التعاقد، سيتم إسناد تدخلات جديدة للصيانة للشركة في حالة اكتشافها، مع التشديد على الالتزام بجدول تنفيذ الأعمال.



ويهدف الاتفاق الموقع لمدة ثلاثة سنوات، إلى تجنب فقد وتدهور قيمة الأصول وحماية تكاملها والحفاظ على تشغيلها. (أنسامد).



