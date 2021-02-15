سردينيا:منجم كـاربـوسـولـسـيـس يتحول الي معمل وطني

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - تقرر تحويل منجم كـاربـوسـولـسـيـس الي اكبر معمل ايطالي صديق للبيئة علي غرار مشروع اريا لانتاج الطحالب و محسنات التربة المستمدة من استعادة نفايات معالجة الفحم لانشاء نموذج محور الطاقة باستخدام الانتاج من مصادر متجددة بقدرة 35 ميجاوات.



يقول مفوض صناعة منطقة سردينيا ، أنيتا بيلي مشروع كاربوسولسيس ، هذا "مشروع عظيم يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التحول في مجال الطاقة لمواجهة كافة الابعاد الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية التي تقضي بالتحول الي اقتصاد محايد مناخيا "،ويشير الي ان الخطة الموضوعة و التي تتمشي مع المشروع الكبير الذي يتفق مع التعليمات الاوروبية لإغلاق المنجم المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية في عام 2014 وفيعرض لخطة العمل التي سيتم تقديمها في أوائل مارس والتي نأمل أن يتم تمويلها أيضًا من خلال JTF وخطة التعافي الوطني والصمود.



تبلغ مساحة المنجم 200 هكتار و عشرات الكيلومترات من الانفاق تحت الارض. (أنسامد).



