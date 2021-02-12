ايطاليا : وكالة عقارية تطلق حملة تمويل جماعي

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - أطلقت وكالة العقارات التكنولوجية "Homepal"حملة تمويل جماعي عبر شبكة الإنترنت بهدف جمع مليون يورو من خلال "خطة مشاركة واسعة النطاق" لنموها.



ومن خلال تلك الحملة التي تم تفعيلها على منصة Mamacrowd حتى 11 مارس القادم، تسعى وكالة Homepal إلى أن تصبح "أول وكالة عقارية إيطالية".



تقول مونيكا ريغاتزي، المدير التنفيذي لوكالة العقارات التكنولوجية إن الوكالة تم تأسيسها لتسهيل الوصول إلى شراء وبيع الممتلكات العقارية باستخدام التكنولوجيا، مضيفة : اليوم، نريد إشراك مجتمعنا في مسار نمونا، والذي يضم أكثر من 350 ألف شخص، وجميع الأشخاص الذين يؤمنون بإمكانيات التكنولوجيا في قطاع العقارات.



تهدف وكالة Homepal التي وصلت بالفعل إلى 5000 صفقة عقارية و 70 عقارًا تم بيعها شهريًا مع حجم أعمال يزيد عن 2 مليون يورو، إلى استخدام الأموال لتوظيف موارد جديدة، ولا سيما الوكلاء الرقميين "لتحسين الموقع وتقييم العقارات عبر الإنترنت، وإنشاء تطبيق جديد والاستثمار في الإعلانات لتحسين التعرف على العلامة التجارية.



كما تسعى وكالة العقارات التكنولوجية "Homepal" لإدارة ما يصل إلى 500 صفقة عقارية شهريًا. (أنسامد).



