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ارتيزا الاسبانية تستحوذ علي برج توراتي في ميلانو
    (أنسامد) - فبراير 9 - روما - وقعت شركة العقارات السويسرية ارتيزا جروب اتفاقية أولية للاستحواذ على برج توراتي في في ميلانو ، الواقع في Palazzo della Permanente. يتضمن المشروع إعادة تطوير كاملة للمبنى بمساحة مكتبية تبلغ 5 آلاف متر مربع.

    سيحافظ المبنى على استخدامه الحالي المقصود ، ولكنه سيستضيف مكاتب "مستدامة تمامًا" ويعاد التفكير فيها ، وفقًا للمجموعة ، "في ضوء الاحتياجات والأولويات الجديدة الناشئة عن حالة الطوارئ الصحية المستمرة ، مع مساحات معيارية تضمن السلامة حتى من وجهة نظر صحية ".

    أوضح ماتيو مونفيريني ، المدير الإداري لمجموعة ارتيزا ، أن "إنشاء مكاتب جديدة في وقت مثل هذا ، حيث يكون العمل الذكي هو الطريقة الأكثر انتشارًا للعمل - هو تحد كبير ونحن على استعداد لمواجهته".

    (أنسامد).

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