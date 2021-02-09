ارتيزا الاسبانية تستحوذ علي برج توراتي في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - وقعت شركة العقارات السويسرية ارتيزا جروب اتفاقية أولية للاستحواذ على برج توراتي في في ميلانو ، الواقع في Palazzo della Permanente. يتضمن المشروع إعادة تطوير كاملة للمبنى بمساحة مكتبية تبلغ 5 آلاف متر مربع.



سيحافظ المبنى على استخدامه الحالي المقصود ، ولكنه سيستضيف مكاتب "مستدامة تمامًا" ويعاد التفكير فيها ، وفقًا للمجموعة ، "في ضوء الاحتياجات والأولويات الجديدة الناشئة عن حالة الطوارئ الصحية المستمرة ، مع مساحات معيارية تضمن السلامة حتى من وجهة نظر صحية ".



أوضح ماتيو مونفيريني ، المدير الإداري لمجموعة ارتيزا ، أن "إنشاء مكاتب جديدة في وقت مثل هذا ، حيث يكون العمل الذكي هو الطريقة الأكثر انتشارًا للعمل - هو تحد كبير ونحن على استعداد لمواجهته".



(أنسامد).



