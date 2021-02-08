ايطاليا- عملية احتيال:تجميد اصول تصل الي 14 مليون يورو

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - قامت الشرطة المالية في روفيغو بتجميد أصولًا بقيمة 14 مليون يورو كجزء من تحقيق مع 17 شخصًا بينهم 5 أجانب ، متورطين في سلسلة من عمليات الاحتيال التي ارتكبها أصحاب الملايين من خلال تمويل كاذب.



وهكذا تم الاستيلاء على 23 مبنى و 22 أرضًا بقيمة إجمالية قدرها 13523000 يورو ، تقع في بلديات روما وتورينو والبندقية وتراباني وسكيو وفرشيلي وتريفيزو بالإضافة إلى ملكية 6 شركات بقيمة 536100 يورو.



ييواجه المشتبه بهم اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال. نصت الآلية الاحتيالية ، التي بدأت في عام 2018 ، على نهج رجال الأعمال أو الأفراد الذين يحتاجون إلى التمويل ، والذين تم اقتراح اشتراط اتفاقيات القروض في بلغاريا ، والتي كان من الصعب العثور عليها في إيطاليا نظرًا لبروتوكولات البنوك الصارمة.



بعد ذلك ، تم نقل الضحايا إلى بلغاريا بصحبة سماسرة ، حيث تم حثهم على عجل على توقيع عقود (غالبًا باللغة البلغارية أو الإنجليزية) أو التوقيع على سندات الصرف وتوقيع المستندات مع الموثقين..وتم التوقيع على توكيلات خاصة بمعاملات بالبيع يمكن لمرتكبي الجريمة من خلالها التصرف في أصول الضحايا من خلال صكوك البيع "العادية" لكتاب العدل الإيطاليين ؛ حدث هذا بعد الاستحواذ على أسهم الشركة في الشركات الإنجليزية أو البلغارية ، التي مُنحت الأصول لها ، مع مراعاة أغراض الاستثمار ونمو قيمتها العقارية ؛ ثم تدفقت الأصول إلى مجموعة أوروبية ذات مصالح اقتصادية مقرها في منطقة بولونيا.



(أنسامد).



