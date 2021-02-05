ارتيزا جروب تستحوذ على برج في ميلانو

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - وقعت شركة "ارتيزا جروب" Artisa Group السويسرية للعقارات اتفاقية أولية للاستحواذ على البرج الواقع في شارع Turati 32 في مدينة ميلانو الايطالية، حيث يتضمن المشروع عملية إعادة تطوير كاملة للمبنى الذي يقع على مساحة مكتبية تبلغ 5 آلاف متر مربع.



وتقول المجموعة السويسرية للعقارات إن المبنى سيحافظ على استخدامه الحالي والغرض الذي أُنشئ لاجله، لكنه سيستضيف مكاتب "مستدامة تمامًا" بتصميم جديد، وذلك في ضوء الاحتياجات والأولويات الجديدة الناشئة عن حالة الطوارئ الصحية السارية، مع مساحات معيارية تضمن السلامة حتى من الناحية الصحية.



وصرح ماتيو مونفيريني، مدير مجموعة Artisa Group Italia قائلا : إن إنشاء مكاتب جديدة في وقت كهذا، حيث يكون العمل الذكي هو الطريقة الأكثر انتشارًا للعمل، يعد تحديًا كبيرًا ونحن على استعداد لتحمله. (أنسامد).



