إيطاليا:منصة جديدة لدفع الإيجار حتى في وجود متأخرات

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - أطلقت منصة Zappyrent، وهي منصة تكنولوجية لإدرة التأجير الرقمي، خدمة جديدة لإدارة عقودا لإيجار وإلغاء المخاطر على المالكين وحتى المستأجرين.



المنصة توفر إمكانية دفع رسوم الإيجار على الفور حتى في حالة وجود متأخرات.



الخدمات الجديدة التي توفرها المنصة أيضا تهدف لإدارة المشاكل المتعلقة بعمليات الإخلاء المنصوص عليها في العقود، والتي دائما ما تثير قلق العديد من المالكين.



كما تعمل المنصة على توفير الضمانات اللازمة للتعامل مع عدم دفع الإيجارات.



وتهتم المنصة التي تأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الدفع، اختيار المستأجر قبل الاتصال بالمالك، كما تتصدر هي مسألة الإخلاء المحتمل للمستأجر وتجميد وديعة الضمانطوال مدة العقد، في حالة عدم التزامه ببنود التعاقد.



تتولى منصة Zappyrent، إدارة وديعة الضمان من أجل طمأنة المالكين بوجود مبلغ متاح دائما في حالة حدوث ضرر للممتلكات، بينما يضمن المستأجرون عودة الإيداع بعد انتهاء مدة العقد دون أي خصم.



(أنسامد).

