البدء في تجميل قصر تشيتاريو ليكون متاح للجمهور بنهاية 2022

أنسامد - 5 يناير/ كانون الثاني - أعطت اللجنة الفنية والعلمية التابعة للإدارة العامة للفنون الجميلة والمناظر، بشركة بريرا، في مدينة ميلان، الضوء الأخضر للبدء في تجميل قصر تشيتريو، من أجل أن يصبح متاحا للجمهور بنهية 2022.



ووافقت الإدارة على مشروع قدمه جيمس برادبورن، المدير العام لشركة بيناكوتيكا دي بريرا ومكتبة برادنسي، وفريقه، من أجل إعادة تجميل القصر وذلك بعد مرور 50 عام على استحواذ الشركة على هذا القصر.



ويهدف المشروع إلى إعداد مجموعات حديثة وبناء سلم جديد للقصر، مع استكمال المشروع قبل نهاية 2022، وهو الموعد المحدد لعودة الجمهور لزيارته.



وفي تعليق لوكالة أنسا، أوضح جيمس برادبورن: " 2021 بدأ بخبر جميل، لقد وصلنا الخطاب عصر 30 ديسمبر، وكأنها بداية رائعة للعام الجديد".



وأضاف: "الآن يمكننا تنفيذ المشروع الذي تنتظره ميلان منذ ما يقرب من 50 عاما".

