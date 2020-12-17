رغم كورونا.. قطاع العقارات في مدينة فولينيو يشهد نموا

أنسامد – 17 ديسمبر/ كانون الأول – شهد قطاع العقارات في مدينة فولينيو الإيطالية، المصنفة كمدينة مثالية لتربية الأبناء، نموا كبيرا خلال العام الجاري، رغم تأثر القطاع بجائحة كورونا وتدابير الطوارئ التي تم اتخاذها للسيطرة عليه.



وكشفت بيانات بورصة أومبريا العقارية التابعة للغرفة التجارية في بيروجيا، أن سوق العقارات في المدينة استمر في النمو، وذلك لخمسة أعوام على التوالي، حيث شهدت المبيعات السكنية انتعاشا كبيرا.



وتشهد المدينة إقبالا خاصة من الأسر الذين يبحثون عن مكان مثالي لتربية الأبناء.



وأوضح ماروو كافادينتي جاسبريتي، عضو اللجنة الإشرافية في البورصة، أن معدل المبيعات السكنية شهد ارتفاعا مستمرا، في السنوات الخمس الماضية، وهو أحد أعراض الانتعاش، موضحا أنه خلال عام 2019، على سبيل المثال، تم تسجيل 478 عملية بيع.



وبين جاسبريتي أن 45% من المشترين في المدينة يختارون العقارات الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 115%، في حين اختار 31% منهم وحدات سكنية متوسطة الحجم تتراوح بين 85 و115 متر مربع، في حين أقبل 21% من المشترين على وحدات صغيرة الحجم تتراوح مساحتها بين 50 إلى 85%، مقابل 3% فقط من مشترين اختاروا مساحات أقل تصل إلى 50 مترا.



ورغم التغيرات التي يشهدها سوق العقارات، إلا أن سعر المتر المربع حافظ على استقراره تقريبا منذ عام 2016، مسجلا في المتوسط 941 يورو.



