المزادات العقارية-كورونا:تأثير على العرض وليس الطلب

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - إذا كان سوق العقارات
التقليدي قد بدأ الآن في إظهار أولى علامات المعاناة بسبب فيروس
كورونا ، فقد عانت تلك المزادات من رد فعل عنيف فوري بسبب تجميد
جميع الممارسات في الأشهر من مارس إلى يوليو.
يظهر تأثير فيروس كورونا ، وفقًا لمرصد ايموبيلياري السنوي على سوق
مزاد العقارات في إيطاليا ، في الانخفاض الكبير في العرض ، الذي
انخفض بنسبة 25٪ في عام واحد.
ومع ذلك ، لم يوقف أي شيء نمو الاهتمام بهذا النوع من العقارات من
جانب أولئك الذين يبحثون عن منزل ، لدرجة أنه ، مقارنة بعام 2019 ،
ارتفع متوسط طلبات إعلانات المزادات بنسبة 71٪.
أما بالنسبة للمساحة المربعة للعقارات المعروضة في المزاد ، فلا
تزال التخفيضات كبيرة للغاية. على المستوى الوطني ، يبلغ متوسط
المساحة 137 مترًا مربعًا نظرًا لأن الاهتمام الأكبر من المستخدمين
يتم التعبير عنه للشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين ، والتي نما
متوسط طلباتها على التوالي بنسبة 122٪ و 83٪ في عام واحد.