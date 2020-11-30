المزادات العقارية-كورونا:تأثير على العرض وليس الطلب

انسامد - 30 نوفمبر - تشرين الثاني - إذا كان سوق العقارات التقليدي قد بدأ الآن في إظهار أولى علامات المعاناة بسبب فيروس كورونا ، فقد عانت تلك المزادات من رد فعل عنيف فوري بسبب تجميد جميع الممارسات في الأشهر من مارس إلى يوليو.



يظهر تأثير فيروس كورونا ، وفقًا لمرصد ايموبيلياري السنوي على سوق مزاد العقارات في إيطاليا ، في الانخفاض الكبير في العرض ، الذي انخفض بنسبة 25٪ في عام واحد.



ومع ذلك ، لم يوقف أي شيء نمو الاهتمام بهذا النوع من العقارات من جانب أولئك الذين يبحثون عن منزل ، لدرجة أنه ، مقارنة بعام 2019 ، ارتفع متوسط طلبات إعلانات المزادات بنسبة 71٪.



أما بالنسبة للمساحة المربعة للعقارات المعروضة في المزاد ، فلا تزال التخفيضات كبيرة للغاية. على المستوى الوطني ، يبلغ متوسط المساحة 137 مترًا مربعًا نظرًا لأن الاهتمام الأكبر من المستخدمين يتم التعبير عنه للشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين ، والتي نما متوسط طلباتها على التوالي بنسبة 122٪ و 83٪ في عام واحد.



