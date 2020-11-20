بيع مجمع عقاري يستخدم كمكاتب في روما

أنسامد - 20 نوفمبر / تشرين الثاني - ساعدت شركة JLL وهي شركة نشطة في الخدمات المهنية للقطاع العقاري وإدارة الاستثمار شركة AXA IM نيابة عن عملائها في بيع المجمع العقاري المستخدم كمكاتب في Via Vittorini 129 في روما.



تم بيع العقار الذي تبلغ مساحته حوالي 11.500 متر مربع ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من منطقة EUR وتم تأجيره بصفة أساسية لشركات تعمل في قطاع الأدوية، ، إلى شركة تابعة لمجموعة LFPI.



وصرح لوكا فاج رئيس مكتب أسواق رأس المال بشركة JLL : تؤكد هذه الصفقة ليس فقط جاذبية سوق العقارات في العاصمة ولكن أيضًا إلى أي مدى في اللحظة التاريخية الحالية تعتبر الأصول الأساسية المعتمدة من نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة هي الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين.



