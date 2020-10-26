مقر البورصة السابق..عرض قصر كورديزيو في ميلان للبيع

أنسامد - 26 أكتوبر/ تشرين الأول - منح مكتب الاستشارات الإيطالي، كاريالوس، شركة ميديوبانكا، فترة حصرية من أجل بيع قصر كورديزيو في ميلان الذي كان مقرا سابقا للبريد الإيطالي "بوستا إيتاليان"، إلى نادي المستثمرين، بقيمة 246،7 مليون يورو.



ومن المتوقع اكتمال الصفقة بنهاية عام 2020 الجاري.



وتم منح الفترة الحصرية في نهاية مسابقة للجمال، شارك فيها شخصيات اقتصادية بارزة في السوق الإيطالي وعلى الصعيد الدولي.



ويسجل ملكية هذا القصر لصالح صندوق "Pacific 1" التالبع لمكتب كريالوس، ويعد واحدا من أكثر المباني شهرة في مدينة ميلان، إذ تم بناءه عام 1901، قبل أن يتم إدراجه كمعلم تاريخي بحلول عام 1962.



ويقع القصر كورديزيو في قلب الحي المالي في ميلانو، وكان المقر الرئيسي لبورسة الأوراق المالية، قبل أن يتحول بين عام 1998 و2011، للمقر الرئيسي لشركة البريد الإيطالية.



وبين عامي 2015 و2018، تم تجديد العقار بفضل استثمارات تقرب من 23 مليون يورو، ساهمت في إعادة الرونق التاريخي للمبنى الذي حصل مؤخرا على شهادة لييد جولد.



ويضم العقار مكاتب لعلامات تجارية تستأجر أجزاء منه، من بينها مقهى ستاربكس، وكذلك مكاتب جي بي مورجان، ونات ويست، بالإضافة إلى مكتب كريالوس نفسها.



