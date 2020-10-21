إيطاليا:ارتفاع معدل البناء بنسبة 12،9% خلال شهر أغسطس

أنسامد - 21 أكتوبر/ تشرين الأول - كشفت مؤشرات معهد الإحصاء الوطني الإيطالي عن ارتفاع معدلات البناء في البلاد خلال شهر أغسطس، بنسبة 12،9%، على أساس شهري، في ظل عودة النشاط عقب جائحة كورونا.



وبين المعهد أن مؤشرات البناء تشهد ارتفاعا تدريجيا منذ شهر مايو الماضي، بعد شهور من الإغلاق لكبح جماح جائحة كورونا المستجد.



وفيما يتعلق بنمو البناء على أساس ربع سنوي، بين شهور يونيه- أغسطس 2020، أظهرت المؤشرات نموا موسميا بنسبة 70،8% بالمقارنة بالربع الاول بين مارس- مايو 2020، الذي شهد خمول لقطاع البناء بسبب الاجراءات الاحترازية التي تم إقرارها جراء الوباء.



وعلى أساس سنوي، وصلت الزيادة في الانتاج البنائي على مؤشر المعدل للتأثيرات بالتقويم إلى 12،8% و12،9% على المؤشر الخام، في حين انخفض متوسط النمو خلال الشهور الثمانية الأولى من العام على مؤشر المعدل بالتقويم إلى 14،4% و14،3% للمؤشر الخام.



