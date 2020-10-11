منصة تمويل عقاري ايطالية تحقق نجاحا كبيرا

أنسامد- 11 أكتوبر/ تشرين الأول - تواصل منصة Trusters ،وهي منصة تمويل جماعي ايطالية في قطاع العقارات تم إطلاقها في نهاية عام 2018 معدلات النمو والتوسع على الصعيد الوطني، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 7 ملايين يورو وتمويل 69 مشروعًا في أقل من عامين.



بعد لومبارديا وبييمونتي وسردينيا وليغوريا وتوسكانا وفينيتو، وصلت مشاريع منصة Trusters إلى إميليا رومانيا بمشروع في مدينة بولونيا لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة بالمباني بإجمالي تمويل 200 ألف يورو.



وصرح أندريا ولورا مافي، مؤسسي المنصة: شارك العديد من المستثمرين المحترفين في الجولة الأولى من عملية زيادة رأس المال والتي بدأت في يونيو الماضي وفي المرحلة النهائية حاليا.



وأضافا : نحن منصة رقمية لكننا نتحدث عن العقارات والتي تعتبر من الأصول الحقيقية التي أصبحت بفضل الابتكار الرقمي أداة مفيدة وسهلة للتنوع المالي، مؤكدين أن المنصة تتمتع باهتمام قوي ومتزايد، حتى أثناء فترة الإغلاق سواء من المستثمرين أو من الشركات التي تقدم مشاريع عقارية.



