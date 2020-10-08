رغم الوباء.. سكان أومبريا لديهم رغبة قوية لشراء العقارات

أنسامد - 8 أكتوبر/ تشرين الأول - تسبب وباء كورونا في العديد من الدول والإجراءات الصحية التي تم تطبيقها لوقف انتشاره في انخفاض الطلب على الشراء، لاسيما العقارات، لكن الأمر لا ينطبق على أومبريا في إيطاليا، حيث كشفت التحليلات عن رغبة قوية لدى سكانها في شراء المنازل.



وكشفت دراسة استقصائية اجرتها الغرفة التجارية في بيروجيا على 49 وكالة عقارية معتمدة في بورصة أومبريا العقارية التابعة للغرفة، أن إرادة الأمبريين لشراء منازل تظل قوية حتى في أوقات الوباء.



الدراسة التي تناولت الخطة الجديدة للتواصل للغرفة التجارية، من إعداد عضو لجنة المراقبة ماورو كافدنتي جاسبرتي، ركزت على تأثير وباء كورونا المستجد على سوق العقارات.



ولفتت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي أجبرنا الإغلاق المطبق ضد الوباء، على العيش في المنزل لوقت أطول بكثير، خلق نوع من البحث عن احتياجات جديدة وكذلك الحاجة للتغيير.



وتابعت الدراسة التي كتبها جاسبرتي أنه بالتالي، كان هناك ميل قوي على طلبات الشراء، لاسيما وأن الأسعار ظلت مستقرة مع الحفاظ على مستوى قيمة جيد للممتلكات المبنية حديثا أو تلك التي تم ترميمها.



