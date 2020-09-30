إيطاليا:قروض الرهون العقارية في ارتفاع رغم تباطؤ القطاع

أنسامد - 30 سبتمبر/أيلول - سجل الإقبال على قروض الرهن العقاري في إيطاليا ارتفاعا مستمرا على مدار التسعة شهور الأولى من العام الجاري 2020، بحسب بيانات مرصد فاتشيل والرهن العقاري.



وأشار المرصد، معتمدا على عينة لأكثر من 133 ألف طلب مالي مرتبط بالعقارات بين يناير وسبتمبر، إلى أن المبالغ التي دفعتها البنوك المقترضين زادت بنسبة 5،8%، لتصل في المتوسط إلى 136630 يورو.



وبحسب بيان نشره المرصد، فإن المساعدة الملموسة للقطاع جاءت من السوق والمؤشرات الدولية، إذ أنخفضت المعدلات التي قدمتها البنوك لزبائنها النهائيين، وخاصة الثابتين بداية من مايو، قبل أن تستقر في سبتمبر عند مستويات أقل من بداية العام.



وبين المرصد أن الحصول حاليا على قرض عقاري ثابت قدره 126 ألف يورو، مع قيمة إضافية 70%، وخطة دفع على مدار 25 عام، ستكلف حوالي 6 ألاف يورو، أي أقل مما كان عليه في بداية 2020.



وأمام هذا الانخفاض الكبير للمعدل الثابت للقيمة، فإن الغالبية العظمى من طالبي القروض العقارية (97%) بين يناير وسبتمبر اختاروا هذا النوع من القروض، مقابل 87% خلال العام الماضي.



