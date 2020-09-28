إيطاليا:أتلانتيا تبدا عملية التنازل عن حصتها في الأوتوستراد

أنسامد - 28 سبتبمر/أيلول- بدأت شركة أتلانتيا الإيطالية، عملية "المسار المزدوج"، من أجل التنازل عن مشاركتها الكاملة المقدرة بـ 88% من شركة أوتوستراد إيطاليا ، من خلال عملية تنافسية.



أما المسار الثاني، فيستند على إنفصال جزئي ونسبي، مع المساهمة على التوالي بـ 55% و33% من رأس المال الاجتماعي للشركة، في شركة اوتوستراد كونسيسيوني وكوستريزيوني لتي تم تأسيسها حديثا ليتم إدراجها في البورصة، مع خروج أتلانتيا من رس مالها.



وجاء هذا الإعلان بواسطة مجلس إدارة أتلانتيا، الذي أكد أن عملية "المسار المزدوج"، تستهدف أيضا شركة الاستثمار البنكي ديبوزيتي وبريستيتي كازا ومستثمرين وطنيون ودوليون في قطاع المؤسسات.



