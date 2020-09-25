شركة عقارية : التطوير الحضري قوة دافعة للاقتصاد الإيطالي

أنسامد - 25 سبتمبر/ أيلول - صرح ماريو أباديسا رئيس مجلس إدارة شركة Hines في إيطاليا أن التطوير الحضري يمكن أن يمثل قوة دافعة كبيرة للغاية للنهوض الاقتصادي في إيطاليا، مشيرا إلى ان هناك عدم اهتمام بالتطوير الحضري.



وتابع في قمة حول العقارات والتمويل : يؤسفني ألا أرى قطاع العقارات في قلب النقاش السياسي وفي قلب النقاش حول كيفية استخدام موارد صندوق التعافي.



وأضاف : اليوم، مقارنةً بالسبعينيات والثمانينيات، نحن في مرحلة جديدة ويغطي قطاع العقارات 100% من الناتج المحلي الإجمالي لأنه يغطي سلسلة التوريد بأكملها. من المهم إعادة العقارات إلى قلب النقاش وصندوق التعافي. إنها فرصة يجب ألا نفوتها كمجتمع.



وفي نفس السياق، قال رئيس شركة بريليوس لتطوير الأعمال والشركات، لويجي أيلو، إن موارد صندوق التعافي "فرصة فريدة لا تتكرر"، معربا عن أمله في الاعتماد على المتخصصين في تقرير كيفية استثمارها، بغض النظر عن الإدارات المستقبلية.



