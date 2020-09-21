ايطاليا:الانتهاء من تطوير 90%من البنيةالتحتية للاتصالات 2022

أنسامد- 21 سبتمبر/أيلول - كشفت وزيرة الابتكار الإيطالية باولا بيسانو، خلال جلسة استماع أمام لجنة النقل في البرلمان أن 90% من خطة التطوير المتكامل للبنى التحتية للاتصالات الثابتة والمتنقة التي تنفذها "أوبن فاير"، بنهاية 2022.



وأشارت الوزيرة إلى أن لجنة النطاق العريض المعروفة باسم "Cobul" التي وضعتها الوزارة لا تؤثر على خطة "أوبن فايبر" المنفذة للخطة، ولكنها تساهم في مراقبة النتائج وضمان حصول المواطنين والشركات على خدمات الانترنت بأسرع وقت، وبفضل ميثاق التبسيط الذي يسهل الإجراءات ويساعد على تعويض التأخيرات المتراكمة منذ الماضي.



والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض أو المعروفة باسم "خطة BUL" هي استراتيجية تم تمريرها بواسطة الحكومة الإيطالية من أجل تشجيع التطوير التكاملي لبنى الاتصالات الثابتة والمتحركة والوصول إلى الأهداف الموضوعة في الاستراتيجية الرقمية الأوروبية في أفق 2020.



وتهدف الاستراتيجية إلى توفير تغطية بسرعة 100 ميجابايت لـ 85% من الشعب الإيطالي، بالإضافة إلى الوصول إلى سرعة تحميل بنسبة 30 ميجابايت إلى الـ 15% من الشعب الباقين. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطة إلى توفير غطاء بسرعة لا تقل عن 100 ميجابايت للمكاتب الإدارية العامة والمدارس والمستشفيات والمناطق الاقتصادية وتلك التي تعرف بالازدحام الجيوغراف والمناطق الصناعية ومواقع مراكز البيانات والأقطاب اللوجيستية.



وبينت الوزيرة أن القسائم الاولى لشراء اشتراكات الانترنت والحصول على جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي للإعارة ستكون متاحة في نهاية سبتمبر الجاري، موضحة أن 200 يورو ستكون متوفرة للعائلات ذات وضع اقتصادي محدود، من أجل الوصول للانترنت، موضحة أن هناك تسهيلات أيضا للشركات.



